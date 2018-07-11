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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от министров согласовывать любое общение с Российской Федерацией. Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров, передает 112 Украина

«Прошу заметить, коллеги, что на любые такие вещи (переписка с представителями РФ, - Ред.) вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и врагом нашим... И все такие вещи, запросы провокационные и так далее координировать с Министерством иностранных дел. И действовать только в пределах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство», - сказал он. 

Отметим, что такое требование поступило после информации в одном из украинских СМИ о переписке министра энергетики Игоря Насалика с первым заместителем директора корпорации «Росатом» Кириллом Комаровым относительно сотрудничества в сфере энергетики. 

 
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