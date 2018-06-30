На фоне недовольства президента США Дональда Трампа отказом Германии повысить военные расходы на оборону в рамках НАТО Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода оттуда своих войск. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Washington Post, сообщает «Новое Время».

Речь идет о внутреннем исследовании относительно стоимости нахождения американских военных на немецкой территории и их передислокации.

На данное время в Германии располагаются 35 тысяч военнослужащих США.

Как сообщается, в связи с этим Трамп на одной из встреч со своими военными советниками заявил, что просто «ошеломлен» масштабом присутствия американских солдат в Германии.

По некоторой информации, войска США могут быть передислоцированы в Польшу.

При этом спикер Пентагона Эрик Пахон опроверг наличие планов о выводе американского контингента из Германии.

В то же время он отметил, что Минобороны США регулярно проверяет целесообразность размещения своих военных за границей.