Генеральная прокуратура заявляет, что работы промышленных альпинистов по поиску пуль на верхних этажах здания гостиницы «Украина» в Киеве продолжаются.
Об этом в интервью Українським Новинам сказал начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
«Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось – нашли пули», - отметил он.
В то же время экспертиза изъятых пуль еще продолжается.
Напомним, 15 марта перед допросом в СБУ нардеп Надежда Савченко заявила, что видела, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина».
Позже она заявил, что перепутала Парубия с Сергеем Пашинским.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время