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Генеральная прокуратура заявляет, что работы промышленных альпинистов по поиску пуль на верхних этажах здания гостиницы «Украина» в Киеве продолжаются.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось – нашли пули», - отметил он.

В то же время экспертиза изъятых пуль еще продолжается.

Напомним, 15 марта перед допросом в СБУ нардеп Надежда Савченко заявила, что видела, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина».

Позже она заявил, что перепутала Парубия с Сергеем Пашинским. 
ForUm

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