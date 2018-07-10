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Президент Украины Петр Порошенко за три года работы сервиса электронных петиций на сайте Администрации Президента ответил на 40 из них, сообщает РБК-Украина.

Три года назад в Украине начали работать сервисы онлайн-петиций на сайтах органов государственной власти, в том числе на сайте АПУ.

За это время только 40 петиций набрали более 25 тыс. голосов и получили ответ Порошенко. На сегодня на сайте идет сбор голосов под 639 петициями, а на рассмотрении у Президента находится одна петиция – о льготном растаможивании автомобилей.

Отметим, что за 2017-2018 гг. президент ответил только на две петиции, касающиеся запрета российской социальной сети «ВКонтакте» и пропаганды гомосексуальных отношений.
ForUm

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