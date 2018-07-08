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Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Польшу принял участие в открытии в селе Сагрынь Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что издавна украинский и польский народы были соседями, которых объединяют общность культур, традиций, близость языков, а также объединяет опыт совместной борьбы за свою свободу против иностранных поработителей, имперских и тоталитарных режимов. «Нам следует говорить и помнить об этом опыте, вспоминать героев украинских и польских, которые совместно боролись против Российской империи и в 1830 г., и в 1863 г., и в 20-х годах прошлого века. Это та память, которая нас объединяет», - подчеркнул Порошенко.

«Но есть в нашей истории, и мы должны это признать, есть и печальные страницы. Наряду с общими победами, дружбой и братством болезненной травмой остается братоубийственный вооруженный польско-украинский конфликт 1943-1944 годов прошлого века», - отметил Глава государства.

Он напомнил, что более 70 лет назад украинцы Сагрыни и окружающих сел стали жертвой грубой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья. «И сегодня мы здесь для того, чтобы нашей общей молитвой почтить память сотен детей, женщин, мужчин, людей старшего возраста, которые погибли только за то, что они называли себя украинцами, за то, что они ходили в другой церкви. И вместе с ними мы помним всех, кто был невинно убит», - подчеркнул Президент. Присутствующие почтили память убитых минутой молчания.

У Мемориала также состоялась панихида по погибшим.
ForUm

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