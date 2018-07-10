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Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что у украинской армии есть право открывать огонь в собственной стране. Об этом он сказал в интервью Bild, передают Новости Донбасса.

Отвечая на вопрос о том, что, согласно отчетам ОБСЕ, огонь на Донбассе ведут, как украинские военные, так и боевики, Волкер отметил: «Конечно, украинцы стреляют в бою, но вы должны иметь в виду, что все происходит на территории Украины. Нормально, что страна имеет своих солдат в своем государстве. И ненормально для одной страны иметь своих солдат в другом государстве. Это ситуация на Востоке Украины. Есть некоторые нарушения прекращения огня с украинской стороны. Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения случаются на оккупированной Россией территории».

Американский спецпредставитель подчеркнул, что существуют разновидности нарушений прекращения огня.

«Если вы защищаете поселок в вашей стране и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы тогда отстреливаетесь в направлении, откуда велся обстрел, это тоже нарушение. Это характер фразы «обе стороны». Это достаточно точно, но это также искажает природу проблемы», – пояснил он.

Как сообщал ForUm, контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы. 
ForUm

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