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Задержанный в России юрист из Полтавщины Игорь Кияшко отказался от услуг адвоката под давлением силовиков.

Об этом сообщила его жена Марина Кияшко, передает Радио Свобода.

По ее словам, женщина очень беспокоится из-за состояния его здоровья, так как у того – гипертония, и высказывает подозрение, что Игоря сейчас хотят склонить к подписанию признания в шпионаже.

Ни российская, ни украинская власть ситуацию пока не комментировали.

Жителя Лубен Полтавской области Игоря Кияшко задержали 10 апреля в Нижнем Новгороде, когда тот приехал туда за лекарствами для своего сына: в этом российском городе расположен фармацевтический завод, который выпускает нужный препарат (по данным издания Медиазона, говорится о вирусе-бактериофаге против золотистого стафилококка).

Российский адвокат Кияшко Евгений Губин рассказал, что сначала его подопечному объявили о подозрении в подготовке контрабанды из России оборудования, которое может быть использовано для военной техники, а затем также – в шпионаже. По словам Губина, Кияшко сначала признался в подготовке к первому преступления, но обвинение в шпионаже категорически отрицает.

 
ForUm

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