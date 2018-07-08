Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, встречи состоялись в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него. В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но непонятно, были ли они приняты.

Два последних года Бэнкс утверждал, что встречался с российским послом только один раз во время «ланча с выпивкой». Месяц назад The Observer выяснила, что встречи были неоднократными. Бэнкс рассказал парламентской комиссии, что встречался с послом два или три раза. На прошлой неделе после публикаций в The New York Times он признался в четвертой встрече. The Observer привел доказательства семи встреч, но тогда Бэнкс отказался от комментариев.

Предположительно, финансы на кампанию Brexit привлекли посредством сделки по продаже части российской фирмы «Алроса» американским инвесторам, что помогло выручить $813 миллионов в российский бюджет.

Как сообщал ForUm, британского миллиардера, поддержавшего Brexit, заподозрили в связях с разведкой РФ.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.

29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.