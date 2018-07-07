Украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко попал в реанимацию. Об этом сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский.
«Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации», - написал он в Facebook.
Лукьяненко – один из основателей «Украинской хельсинской группы».
В 2005 году Лукьяненко было присвоено звание Героя Украины
24 августа Лукьяненко исполнится 90 лет. За свою патриотическую позицию он дважды получал тюремные сроки и отсидел 26 лет своей жизни в советских лагерях и тюрьмах. Изначально, в 1961 году, он вовсе был приговорен к расстрелу за антисоветские взгляды, но эту меру наказания заменили заключением.
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