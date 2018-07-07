также в разделеОбщество
Жителю Прикарпатья за фейк о 20 детях-заложниках грозит 6 лет тюрьмы 17
Контрразведка разоблачила в рядах ВСУ экс-боевика «ДНР» 39
Сенцов: Чувствую себя не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным 26
Житель Харьковщины вез в РФ запчасти к авиационным двигателям 21
Воевавшие на Донбассе «вагнеровцы» потребовали у Путина статус УБД 178
В Италии начался суд над Маркивым 17
На Закарпатье сегодня – день траура 27
Задержанные в Индонезии украинские моряки возвращаются домой 18
Некоторые города Украины могут остаться без питьевой воды 64
6 июля. Картина дня 30
Аваков предлагает не пускать неонацистов в ЕС 71
За 6 лет на ремонт скоростных поездов из-за вандалов потратили 16 миллионов 36
Сытник надеется, что Холодницкого уволят 37
Чиновников Госводагентства разоблачили на систематическом взяточничестве 19
Коболев объяснил покупку для него бронированного Cadillac Escalade 43
В Украине запретили размещать МАФы и рекламные конструкции на тротуарах 42
Врачи заявляют, что угрозы жизни раненых на Ривненском полигоне нет 31
Венграм, сыгравшим на чемпионате непризнанных государств, запретили въезд в Украину 55

Украинский диссидент и политик Левко Лукьяненко попал в реанимацию. Об этом сообщил экс-нардеп Владимир Яворивский.

«Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации», - написал он в Facebook.

Лукьяненко – один из основателей «Украинской хельсинской группы».

В 2005 году Лукьяненко было присвоено звание Героя Украины

24 августа Лукьяненко исполнится 90 лет. За свою патриотическую позицию он дважды получал тюремные сроки и отсидел 26 лет своей жизни в советских лагерях и тюрьмах. Изначально, в 1961 году, он вовсе был приговорен к расстрелу за антисоветские взгляды, но эту меру наказания заменили заключением.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги