Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев объяснил покупку компанией для него бронированного автомобиля Cadillac Escalade требованием службы безопасности.



Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, отвечая на соответствующий вопрос телеведущей, передает УНИАН.

«Они выбирали, они заказывали, здесь не мой выбор», - сказал Коболев.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Нафтогаз» приобрел для главы компании Андрея Коболева бронированный Cadillac Escalade.