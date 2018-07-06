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Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев объяснил покупку компанией для него бронированного автомобиля Cadillac Escalade требованием службы безопасности.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, отвечая на соответствующий вопрос телеведущей, передает УНИАН.

«Они выбирали, они заказывали, здесь не мой выбор», - сказал Коболев.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Нафтогаз» приобрел для главы компании Андрея Коболева бронированный Cadillac Escalade.
ForUm

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