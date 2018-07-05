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Совет Европейского Союза еще на полгода продлил действие санкций против России, направленных на конкретные секторы ее экономики.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает УНИАН.

«5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, до 31 января 2019 года... Совет принял это решение путем письменной процедуры и единогласно», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 29 июня лидеры 28 стран-членов ЕС согласились продлить экономические санкции против России за аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины еще на полгода - до 31 января 2019 года.

 
ForUm

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