Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов считает, что если освободят только его, это будет полный провал. Об этом заявила его двоюродная сестра Наталья Каплан, которая встретилась с Сенцовым в колонии в Лабытнанги, сообщает Громадське.
«Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним 2 часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг», - рассказала Каплан.
Она рассказала Олегу об акциях в его поддержку и о том, что к голодовке присоединился крымскотатарский активист Эмир Усэйн Куку.
«Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но в то же время он очень разочарован, что очень мало внимания уделяется другим политзаключенным и считает, что если освободят только его, это будет полный провал», - сказала она.
По ее словам, Сенцов просит всех, кто приезжает к нему в Лабытнанги, чтобы ездили не к нему, а к другим политзаключенным, за которых он борется.
«В частности, он просит Людмилу Денисову (украинский омбудсмен. - Ред.), независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал», - сказала Каплан.
Она также рассказала, что здоровье Сенцова сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но «ничего критичного нет».
«Вчера ему было очень плохо, сегодня - нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период - первые три недели голодания. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так. И верит в победу. Из развлечений у него телевизор, он пишет, редактирует свои старые записи. Просит не отправлять ему книги, которых у него очень много», – подчеркнула она.
Последний раз Наталья Каплан видела Олега во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году.
Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.
В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.
14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.
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