Президент Европарламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.



Об этом говорится в сообщении посла Украины в Королевстве Бельгия, представителя Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаила Точицкого в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

«Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!» - сообщил дипломат.

Напомним, 26 июня Совет Европейского Союза утвердилвыделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

13 июня данное решение поддержал Европейский парламент.