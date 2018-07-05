также в разделеЭкономика
Экс-нардеп ВР готовит рейдерский захват украинского предприятия по заказу «Сбербанка России» 37
Швейцарский суд возобновил арест активов «Газпрома» 395
ГПУ расследует выплату премий руководству «Нафтогаза» 191
Гройсман: Пока я премьер, Продан будет руководить ГФС 37
Президент внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал 35
«Нафтогаз» отказался называть фамилии получателей миллионных премий 39
Порошенко подписал закон о валюте 125
Bank of America прогнозирует повторение мирового финансового кризиса 73
НБУ снял часть ограничений с подсанкционных компаний 42
Валютных вкладчиков хотят лишить гарантий 82
Баланс внешней торговли Украины ушел в минус почти на $3 миллиарда 62
В первом полугодии госбюджет недополучил 14 миллиардов 21
Минагрополитики заявляет, что закупку молока пока запрещать не будут 22
В Украине ввели уголовную ответственность за незаконную вырубку и контрабанду леса 38
ВР приняла закон о возобновлении кредитования 39
В Украине запретят полеты самолетов со сроком эксплуатации более 20 лет 45
Рада ужесточила наказание за неуплату алиментов 136
Ежегодно на сезонные заработки за рубеж выезжают 9 миллионов украинцев 33

Президент Европарламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в сообщении посла Украины в Королевстве Бельгия, представителя Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаила Точицкого в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

«Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!» - сообщил дипломат.

Напомним, 26 июня Совет Европейского Союза утвердилвыделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи. 

13 июня данное решение поддержал Европейский парламент. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги