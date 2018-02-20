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Конкурсная комиссия определила победителя номинации «Мемориал Героев Небесной Сотни» международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей революции Достоинства».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в презентации проекта-победителя.

Глава государства отметил, что иностранные представители жюри международного открытого архитектурного конкурса делают сейчас для Украины чрезвычайно важное дело по определению победителей конкурса Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства.

«В эти дни мы вспоминаем наших Героев Небесной Сотни. Много месяцев было посвящено работе по организации Мемориала и музея, и я благодарен нашим уважаемым друзьям из Германии, всемирно известным архитекторам, которые имеют огромный опыт в организации подобных конкурсов. Конкурс по созданию Музея и Мемориала, который точно смотрит в будущее. Ведь именно так видели будущее Украины и именно так смотрел каждый из Героев, которых мы сегодня вспоминаем», - сказал Президент.

Он добавил: «Этим Мемориалом, этим Музеем мы должны окончательно отойти от Советского Союза, от советских традиций».

Президент напомнил, что на Майдане Незалежности в Киеве были выставлены все проекты, участвовавшие в конкурсе. «Я намеренно не высказывал свою позицию, когда смотрел на Майдане представленные образцы. Некоторые мне не нравились. Некоторые вдохновляли. Но очень важно, чтобы это брало за сердце каждого, кто к ним подойдет», - отметил Порошенко. Он также отметил важность мнения семей Героев Небесной Сотни.

В свою очередь супруга Президента Марина Порошенко отметила, что в эти дни мы в четвертый раз переживаем годовщину тех печальных, но судьбоносных событий Революции Достоинства, когда лучшие сыны и дочери Украины вышли защищать наше европейское будущее и отдали за это самое дорогое - свою жизнь. Время уходит, но память хранит подвиг Героев Небесной Сотни.

«Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы объявить лучший проект Мемориала Героев Небесной Сотни, который увековечит память о них. Это очень важно для нашей современности. Но не менее важно - для следующих поколений», - сказала она.

Председатель жюри международного открытого архитектурного конкурса Матиас Зауэрбрух сообщил, что в финальной части конкурса приняли участие 9 проектов из разных стран, включая Украину, и объявил финалистов конкурса архитектурного проекта Мемориала Героев Небесной Сотни, занявшие первые три места. Ими стали два архитектурных проекта из Германии и один из Украины. Победителем конкурса стал проект двух львовянок Ирины Волынец и Марии Процик.

«Мы имели очень интересный, насыщенный день вчера с очень многими дискуссиями, которые вдохновляли нас и наших украинских партнеров. Вы все были свидетелями этого», - рассказал Зауэрбрух о процессе отбора победителей и поздравил победителей.

«Это очень символично, что победил украинский проект», - подытожил Глава государства и поблагодарил всех участников за неравнодушие, искреннее отношение к этой чрезвычайно почетной миссии.

Напомним, 4 марта 2017 года Президент Петр Порошенко подписал закон, которым предоставляется разрешение на выделение земельного участка для создания Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.
ForUm

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