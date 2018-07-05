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У побережья провинции Индонезии Южный Сулавеси утонул паром, в результате чего погибли 34 человека. Об этом сообщает 112 Украина о ссылкой на CNN.

«Паром утонул недалеко от побережья реки Булукумба, недалеко от острова Селайар», - говорится в сообщении.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, сказал, что удалось спасти 155 человек.

К тому, что паром утонул, привело повреждение в нем - судно начало медленно заполняться водой.

Спасение было изначально осложнено плохой погодой, что помешало крупным лодкам приблизиться к парому. Тем не менее, флот небольших лодок, включая местные рыболовные суда, вмешался, чтобы помочь.
ForUm

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