Полиция Кипра в среду, 4 июля, задержала в аэропорту города Пафоса украинца, который пытался сесть на самолет после окончания посадки, сообщает DW.

46-летний турист высадил жену и детей у входа в зону вылета в аэропорту Пафоса и поехал сдать арендованный автомобиль, сообщила полиция. Мужчина заблудился, а когда наконец пришел к воротам для посадки, то они были закрыты, а посадка на рейс Ryanair в польский Краков закончилась. Семья туриста уже находилась на борту воздушного судна.

Пытаясь присоединиться к родным, он пешком выскользнул из терминала и направился к самолету, который все еще находился на стоянке. Полиция задержала мужчину, когда тот перелез через забор и вошел на территорию, находящуюся под охраной.

Семья украинца полетела в Краков, а мужчину допросила полиция. Из-за инцидента в аэропорту был задержан вылет двух самолетов.