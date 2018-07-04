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Сегодня, 4 июля, в Украине отмечался День Национальной полиции.

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины».

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для нетрезвых водителей, которые сбили человека.

Президент подписал Закон «О валюте и валютных операциях». 

Глава государства также подписал представление в Верховную Раду о рассмотрении законопроекта о налоге на выведенный капитал.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о возможности проведения военных учений возле морских судов с 4000 контейнерами, которые не желают заходить на растаможку, надеясь, что впоследствии товар удастся ввезти при помощи теневых схем.

Сегодня, 4 июля, главной военной прокуратурой сообщено о подозрении одному из бывших народных депутатов в организации умышленного убийства сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел полковника милиции Романа Ерохина в 2006 году.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6688).

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих «Газпрому».

Сегодня, 4 июля, в пригороде Чернигова за автомобильным мостом через Десну в результате лобового столкновения «Газели» и «Джили» погиб водитель и две пассажирки легковушки.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией «Газпром».

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне Российской Федерации на Донбассе.

Незаконно удерживаемый в РФ украинский политический заключенный Станислав Клых находится в психбольнице Магнитогорска.

Национальный банк Украины позволил лицам, находящимся под санкциями, осуществлять обязательные финансовые операции в пределах страны.

В в английском городе Эймсбери, который находится в 11 км к северу от Солсбери, в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания
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