Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины», сообщает департамент коммуникации Нацполиции.
Подписание закона состоялось сегодня, 4 июля, во время торжеств по случаю третьей годовщины создания Национальной полиции.
По словам Главы государства, данный закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.
«Неукоснительное соблюдение устава, убежден, приведет к еще большему росту доверия к вам со стороны граждан, а в полицейских рядах прибавит порядка», - отметил Порошенко.
Президент добавил, что он всегда готов прийти на помощь в решении тех проблем, которые нужны для улучшения работы Национальной полиции Украины.
Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла Закон «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины».
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