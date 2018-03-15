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Верховная Рада приняла закон «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины».

Как сообщает пресс-служба аппарата парламента, устав определяет сущность служебной дисциплины в Национальной полиции Украины, полномочия полицейских и их руководителей по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Действие докумеента распространяется на лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины, лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и налоговой милиции, которые должны неукоснительно соблюдать его требования.

Согласно части 2 статьи 19 Закона Украины «О Национальной полиции» основания и порядок привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности, а также применение к полицейским поощрений определяются Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины, который утверждается законом.

Закон принят с технико-юридическими правками.

Проект Закона зарегистрирован под №4670.

 
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