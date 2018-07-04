Сегодня, 4 июля, во время заседания Кабинета Министров министр обороны генерал армии Степан Полторак обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и членам правительства по вопросу возвращения в собственность Минобороны и последующей регистрации земель, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы провели огромную работу за последние несколько лет. Мы вернули через суды в собственность Министерства обороны Украины 80 тысяч гектаров земли, 100 тысяч квадратных метров жилой площади, но зарегистрировать нам удалось лишь 24%. Есть огромное сопротивление, особенно со стороны глав крупных городов, которые просто игнорируют и не выполняют законные требования по регистрации. Поэтому мы не можем проводить инвестиционное строительство жилья для военнослужащих, не можем зарегистрировать его», - отметил Полторак.

Министр обороны обратил внимание, что подобная ситуация сложилась в частности, в Одессе, где в течение четырех лет Министерство обороны не может принять ни одного решения по одному земельному участку.

«И это в то время, когда Военно-морские силы, которые выведены из оккупированного Крыма, не имеют жилья. Местные органы власти нередко принимают решения по землям Минобороны, которые принимать не имеют права. Это касается, например, аэродрома «Школьный». И таких проблем очень много», - отметил Полторак.

Также глава оборонного ведомства обратился к правительству, чтобы совместными усилиями отработать механизм решения этого вопроса.