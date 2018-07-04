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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что 1,5 млн украинцев в Польше не зарегистрировались беженцами только потому, что «в Польше легко найти работу».

С таким заявлением Моравецкий выступил перед депутатами Европейского парламента в среду, сообщил в Twitter польский журналист Павел Вронский, передает «Европейская правда».

«В Европейском парламенте Матеуш Моравецкий говорит, что 1,5 млн в Польше не зарегистрированы беженцами только потому, что в Польше легко найти работу», - процитировал Моравецкого журналист.

В своем выступлении Моравецкий отметил, что в то время, как Евросоюз борется с притоком беженцев и мигрантов, в Польше проживают «1,5 млн, бежавших из своей страны».

Напомним, ранее Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши. 

По данным посла Украины в Польше Андрея Дещицы, в эту страну эмигрировали более одного миллиона украинцев.
ForUm

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