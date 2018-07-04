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Национальный банк Украины позволил лицам, находящимся под санкциями, осуществлять обязательные финансовые операции в пределах страны, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Нацбанк привел свои требования в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 21.06.2018 «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», введенного в действие Указом Президента Украины от 21.06. 2018 № 176/2018.

В частности, в соответствии с пунктом 4 этого решения, Национальный банк продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями.

Кроме того, Национальный банк разрешил лицам, к которым применена санкция «предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 73 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 № 654» от 3 июля 2018. Они вступают в силу с 4 июля 2018.

Напомним, 21 июня Президент Украины Петр Порошенко ввел действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым расширяется санкционный список против РФ.
ForUm

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