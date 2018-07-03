Украинские туристы, которые из-за отмены своих авиарейсов более суток провели в аэропорту столицы Албании Тираны, вернулись домой.

Об этом в Twitter сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«В 22:20 (2 июля. - Ред.) из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, ожидавшие возвращения домой», - написал он.

Ранее стало известно, что более суток не могли вылететь из Албании 200 украинских туристов, которых должен был доставить на родину перевозчик Bravo Airways.

Напомним, авиакомпания Bravo Airways пояснила отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность.