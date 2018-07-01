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В авиакомпании «Браво» уверяют, что вечером в Батуми вылетит самолет, который должен забрать группу детей и взрослых из Николаева, которые со вчерашнего дня находятся в аэропорту. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Гендиректор авиакомпании «Браво» только что сообщил мне, что вылет самолета, который должен перевезти группу детей из Батуми, планируется на вечернее время 1 июля», - сказал Кирилич, сообщает УНИАН.

Яна Молодай - мама одной из участниц фестиваля, которая сейчас находится в Батуми, - сообщила, что в Украину не могут вылететь 38 взрослых и 19 детей. Среди них девочка с травмой, а еще женщина, которая травмировалась уже в Грузии. Молодай также отметила, что дети и взрослые из Николаева должны были вылететь из Батуми вчера в 14.00 рейсом 4449, но время вылета переносилось несколько раз, и никаких объяснений от авиакомпании нет.

В то же время, начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что украинский консул в Грузии принимает меры по урегулированию ситуации с детьми, которые со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми.

Напомним, из-за задержки рейсов авиакомпании «Браво» в грузинском городе Батуми застряла группа украинских туристов из Николаева. 
ForUm

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