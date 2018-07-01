Несмотря на решение Трехсторонней контактной группы по объявлению режима тишины по всей линии фронта, начиная с 00.00 1 июля, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, на Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении.

Кроме того, за прошедшие сутки, 30 июня, российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых – из тяжелого вооружения.

Во второй половине дня российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Там враг по нашим позициям открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении противник активизировал провокации с применением по нашим позициям преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песок, Опытного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки большому количеству обстрелов подверглись защитники мариупольского направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.

Как ранее сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы.