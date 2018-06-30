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30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 - переданы медицинским работникам.

Всего на месте происшествия работает 59 человек личного состава подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области, задействовано 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников. Спасатели видбуксировують пострадавшие машины с автостоянки.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Напомним, вследствие выпадения осадков в виде дождя местами очень сильного 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области произошло подтопление жилых и административных зданий, приусадебных участков, территорий и сельскохозяйственных угодий.
ForUm

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