также в разделеМир
Помпео допускает, что РФ может вернуться в G8, не отдавая Крым Украине 35
Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля 28
Дуда подписал изменения к скандальному закону об Институте нацпамяти 44
ОЗХО получила право называть виновных в химических атаках 34
Верховный суд США признал за Трампом право запрещать въезд в страну 46
Президент Македонии ветировал соглашение о переименовании страны 57
Здание газеты De Telegraaf протаранил фургон, полиция заявляет о нападении 44
СМИ: Из-за бюрократии и плохих дорог НАТО не успеет остановить вторжение РФ 61
Канцлер Австрии: Лодки с мигрантами вообще не должны прибывать в Европу 58
Приднестровье отказалось выводить российские войска 113
Эрдоган победил на президентских выборах в Турции 33
Лукашенко не исключил, что Беларусь войдет в состав «другого государства» 315
На акции в Эфиопии произошел взрыв: более 80 пострадавших 116
Президент Молдовы раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью 201
Рейтинг Путина в РФ резко упал 172
Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья 62
В Великобритании заявили, что Brexit уже не остановить 34
ЕС завершает спасение Греции от кризиса 47

Бюро (руководящий орган) Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.

Об этом стало известно «Европейской правде» по итогам заседания Бюро, которое состоялось в Страсбурге в пятницу 29 июня.

В соответствии с решением этого органа, руководство ассамблеи «приняло во внимание» все предложения, собраны в течение года чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием российской и всех других национальных делегаций.

Из этих предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ, и поручило регламентному комитету Ассамблеи срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

«Обратиться в комитет по вопросам правил, иммунитетов и институциональных вопросов ... подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений тех Правил ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций», - говорится в принятом решении бюро.

Как известно, сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

В то же время, в прошлом году россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с России и восстановление уплаты им взносов в бюджет СЕ открыто поддерживают генсек Совета Европы Ягланд и ряд западных депутатов.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

236
Теги