Бюро (руководящий орган) Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.

Об этом стало известно «Европейской правде» по итогам заседания Бюро, которое состоялось в Страсбурге в пятницу 29 июня.

В соответствии с решением этого органа, руководство ассамблеи «приняло во внимание» все предложения, собраны в течение года чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием российской и всех других национальных делегаций.

Из этих предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ, и поручило регламентному комитету Ассамблеи срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

«Обратиться в комитет по вопросам правил, иммунитетов и институциональных вопросов ... подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений тех Правил ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций», - говорится в принятом решении бюро.

Как известно, сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

В то же время, в прошлом году россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с России и восстановление уплаты им взносов в бюджет СЕ открыто поддерживают генсек Совета Европы Ягланд и ряд западных депутатов.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.