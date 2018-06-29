28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Полтавской области обесточены 58 населенных пунктов, Луганской - 51, Черновицкой - 45, Тернопольской - 20, Днепропетровской - 17, Кировоградской - 11, Запорожской - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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