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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидерам Европейского Союза за решение о продлении санкций против Российской Федерации. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной», – написал он.

Порошенко выразил слова особой благодарности федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей.

«Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства. Верю, что общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», – подытожил он

Напомним, 28 июня лидеры стран Евросоюза договорились о дальнейшем продлении экономических санкций против России.
ForUm

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