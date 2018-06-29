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НАК «Нафтогаз Украины» планирует подать в Апелляционный суд Свеа (Швеция) дополнительное обращение относительно приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, сообщает пресс-служба НАК.

«Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сегодняшнее заявление «Газпрома» о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В Нак отметили, что данное решение суда означает, что, изучив аргументы, предоставленные «Нафтогазом», суд отклонил безосновательное утверждение «Газпрома» о том, что значительная часть обоснования транзитного решения были бы написаны административным секретарем.

«Однако суд оставил в силе временное приостановлении исполнительных действий по денежным требованиям «Нафтогаза» по другим причинам. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. «Нафтогаз» планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения», – подчеркенули в компании.

В НАК отметили, что текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, «Нафтогаз» продолжит свои действия по взысканию задолженности «Газпрома» в других юрисдикциях.

28 июня в «Газпроме» заявили, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

 

Напомним, ) 13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. 

 

«Нафтогаз» обжаловал это решение.
ForUm

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