В Винницкой области после праздновании выпускных вечеров с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 62 человека, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в области.

По состоянию на 27 июня в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкой больнице планового лечения находятся 62 человека, среди которых 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции.

Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз «Острый гастроэнтероколит». Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести.

Всего в праздновании выпускных вечеров в Чечельницком районе в с. Бондуровка принимало участие 68 человек и в с. Стратиевка - 85 человек.

Вспышка возникла после празднования выпускного вечера в указанных селах. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и в помещении школы.

Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе «Вербка» СТ «Виктория-П» с. Вербка Чечельницкого района и доставлялись к местам проведения мероприятий (с.Бондуровка, с. Стратиевка) частным транспортом владельца кафе без холодильного оборудования. Работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме, технологического, холодового инвентаря недостаточно, помещения требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют.

Бактериологические лабораторные исследования материала отобранного от больных лиц, работников кафе «Вербка», пробы готовых блюд, питьевой воды и смывы с объектов внутренней среды кафе продолжаются.

К административной ответственности привлечена владелица кафе и директор Стратиевського НВК.