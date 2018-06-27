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Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами «Большой семерки» по широкому кругу вопросов – от безопасности до защиты условий гендерного равенства. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

«Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2», - сказал Гройсман.

Во время встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

ICORE NFP является корпорацией, созданной в соответствии с законодательством Канады, которая стремится поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.
ForUm

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