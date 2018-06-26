Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках заместителя начальника отделения пограничной службы «Днипро», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды за передачу сторонним лицам информации с ограниченным доступом, которая является собственностью государства.

Правоохранители задокументировали три эпизода получения злоумышленником взяток на общую сумму девять тысяч гривен. За неправомерную выгоду пограничник собирал, проверял и передавал информацию о лицах, транспортных средствах и грузах, пересекающих государственную границу Украины, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению террористической деятельности.

Правоохранители задержали чиновника в центре Днипра при получении очередного «транша» в размере почти четыре тысячи гривен. Во время обысков по месту работы и проживания заместителя начальника отделения изъяты предметы и документы, удостоверяющие противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Военной прокуратурой, внутренней и собственной безопасностью Госпогранслужбы Украины.