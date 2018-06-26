Бывший советник Януковича Анна Герман утверждает, что решение «поставить на паузу» подписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС было принято с целью добиться лучших условий для Украины.

Об этом она заявила во время допроса в Оболонском райсуде Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает Укринформ.

«Ставя на паузу подписание Соглашения (об Ассоциации Украина – ЕС, - ред.), он (Янукович, - ред.) имел целью выторговать лучшие условия», - сказала Герман.

По ее словам, Янукович никогда не был хорошим оратором, но был хорошим менеджером.

Герман также утверждает, что не знала о намерении Януковича выехать из Украины. «Я отказалась ехать в Крым, а на следующий день узнала, что президент покинул страну. Для меня это стало неожиданностью», - сказала экс-советник.

Она отметила, что тогдашний президент не собирался выезжать из страны: «Янукович не намеревался покидать Украину. Я не знаю, что его побудило».

В подтверждение своих слов Герман пересказала телефонный разговор с Януковичем, который якобы сказал ей: «Я, Анечка, не брошу Украину. Я еду, чтобы пообщаться с людьми на востоке Украины».

Герман также заявила, что не считает президента-беглеца изменником: «Я не считаю его изменником. Он все делал для необострения конфликта».

Как известно, что Соглашение об Ассоциации Украина-ЕС должно было быть подписано в ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе. Но за несколько дней до этого было обнародовано распоряжение тогдашнего премьер-министра Николая Азарова о том, что правительство приостанавливает процесс подготовки к его заключению. Это решение вызвало волну протестов в Украине, из которых, собственно, и начался Евромайдан.