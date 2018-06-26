Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематических взятках руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственный пропуск на территорию нашего государства автомобилей с иностранной регистрацией. Стоимость «проезда» одного такого авто составляла пятьдесят американских долларов.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в кафе вблизи таможенного поста при получении очередного «транша» в размере шестисот пятидесяти долларов США за пропуск тринадцати автомашин на еврономерах.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной схеме.