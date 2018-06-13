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Европейский парламент поддержал инициативу предоставления следующей макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

За инициативу проголосовали 527 евродепутатов, против – 124, воздержались - 29 парламентариев, сообщает Радио Свобода.

Докладчиком по этому вопросу был польский европарламентарий Ярослав Валенса.

Одним из главных условий предоставления Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом в 1 млрд евро является продолжение борьбы с коррупцией, включая создание антикоррупционного суда.

Общий объем обязательств по предоставлению Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС на реализацию реформ определен в размере 12,8 миллиарда евро, из них 2,8 миллиарда уже были предоставлены по предыдущим программам.

Как ожидается, эта денежная помощь должна способствовать стабилизации ослабленной украинской экономики и проведению реформ. Макрофинансовая поддержка, как предполагается, будет использована украинскими властями в течение ближайших двух лет.

Следующий шаг – подписание меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной, дальше принятия решения в Верховной Раде и окончательная поддержка выделения макрофинансовой помощи Советом ЕС.
ForUm

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