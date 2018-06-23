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В результате взрыва на акции в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда пострадали более 80 человек, сообщает Аl Jazeera со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

«По меньшей мере 83 человека были ранены», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

При этом стоит отметить, что о жертвах не сообщается, хотя ранее сам премьер сказал о нескольких погибших в результате атаки.

В то же время АР передает, что уже есть несколько подозреваемых в совершении атаки - полиция почти сразу же после взрыва арестовала двух мужчин и женщину.

Сегодня во время выступления премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда на площади Мескель в Аддис-Абебе, где собрались тысячи его сторонников, прогремел взрыв. В частности, когда премьер закончил речь, в сторону трибуны кто-то бросил ручную гранату. Сам Абий Ахмед не пострадал, но сообщалось о жертвах и пострадавших среди участников мероприятия.
ForUm

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