За прошедшие сутки, 21 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов, сообщает пресс-центр ООС.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская Луганской области. На горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Российско-оккупационные войска 29 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение.

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще трое – ранены.