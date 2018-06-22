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Сегодня ночью на столичных Осокорках на улице Срибнокильской сгорели несколько киосков, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр 22 июня в 2:55.

На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что горят киоски на площади 150 кв. м.

Фото: Виктор Гончарук

В 3:42 бойцы локализовали пожар, а в 4:07 - ликвидировали.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
ForUm

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