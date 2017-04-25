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Святошинский районный суд Киева в очередной раз продлил срок содержания под стражей пятерых бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах активистов Революции достоинства в феврале 2014 года.

Такое решение было принято коллегией судей сегодня на заседании суда, сообщает УНИАН.

Таким образом экс-беркутовцы Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Олег Янишевский и Александр Маринченко будут находиться под стражей еще 60 суток с сегодняшней даты.

Напомним, 6 апреля 2017 года Апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи под личное обязательство экс-беркутовца Виталия Гончаренко, который обвиняется в убийстве троих человек 18 февраля 2014 во время Майдана. Прокуроры требовали оставить Гончаренко под стражей.

После этого Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом бывшие сотрудники спецподразделения заявили в видеообращении, записанном якобы на территории России. 

 
ForUm

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