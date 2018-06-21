В Кошице (Словакия) правоохранители задержали украинца, который находится в международном розыске по подозрению в терроризме. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на noviny.sk.

По информации полиции, сначала у задержанного было венгерское гражданство и измененное имя. В Словакии он жил всего в нескольких метрах от полицейского участка, в Кошице он находился около 2-х лет с поддельным паспортом на имя Владимира Г.

Также правоохранительные органы обнародовали фотографию из его прошлого, на которой был изображен украинец вместе с другими людьми, вооруженными боеприпасами. Ранее он должен был атаковать полицейских и полицейские автомобили с помощью гранат и пулемета.