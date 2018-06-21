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Утром 21 июня в здания Киевского городского совета произошли стычки между общественными активистами и охраной.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь Киевсовета Наталья Пругар.

«Утром была потасовка на входе. Это произошло потому, что у нас есть определенный порядок пропуска лиц в здание. А люди, которые пришли на заседание Киевсовета, – журналисты, активисты, хотели зайти все вместе. Но охрана должна всех проверять по списку. Пришедшие не хотели ждать, пока их найдут в списке. Поэтому была не драка, но потасовка», - сказала она.

Пругар добавила, что в результате потасовки активисты сломали дверь.

Как сообщают пользователи соцсети, в самом здании Киевской администрации, а также на улице много правоохранителей в полной амуниции.

На улице проходит митинг за создание Музея на месте археологических находок на Почтовой площади.

Глава общественного движения «Почайна» Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, сообщила, что говорила об этом вопросе с мэром.

«Говорила с Кличко на 1 этаже о Почтовой. Он мне закрыл рот рукой. Спасибо, что не ударил, Виталий Владимирович», - написала она в Facebook.

 
ForUm

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