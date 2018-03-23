Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.
«Новое Министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий», - говорится в сообщении.
По плану процесс создания Министерства должен длиться месяц.
Напомним, в феврале Верховная Рада приняла постановление «Об обращении к Кабинету Министров Украины о создании Министерства по делам ветеранов – центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны».
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