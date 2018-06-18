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Кабинет Министров Украины совместно с Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Основные положения были обсуждены во время специального совещания, посвященного проблемам, имеющим место на границе.

«Сегодня провели совместное совещание – с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ДФС, СБУ. На повестке дня – эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, направленные на детенизацию работы таможни, дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн, - сказал Гройсман. - Убежден, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков – тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду. Понимаем, что там гуляют крупные рыбы, которых надо поймать и навести порядок».

«Наше объединение позволит нам жестко наказывать всех тех, кто имеет отношение к контрабанде. Будем уничтожать теневые схемы и привлекать каждую гривню в бюджет, - сказал премьер. - План у нас готов. Мы представляем его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству».
ForUm

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