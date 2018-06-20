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В Луганской области на линии разграничения мирный житель подорвался на растяжке боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«Сегодня утром стало известно, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящихся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на вражеской растяжке подорвался мирный житель», – написал он.

По словам Гарбуза, в результате взрыва мужчина получил осколочные травмы ног. Сейчас пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.

Он подчеркнул, что с начала года это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганщины. «Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих. Это горькая цена нашей борьбы за свободу и целостность Украины», – подытожил Гарбуз.
ForUm

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