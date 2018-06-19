В правительственном квартале Киева затруднено движение транспорта, сообщает пресс-служба МВД в Twitter.
Это связано с проведением акции.
УВАГА❗️— МВС України (@MVS_UA) 19 июня 2018 г.
В урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту 🚗 через проведення акції.
Обирайте маршрут із урахуванням цієї інформації, аби уникнути заторів. pic.twitter.com/9we4PCUMvt
МВД советует выбирать маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок.
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