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В правительственном квартале Киева затруднено движение транспорта, сообщает пресс-служба МВД в  Twitter.

Это связано с проведением акции.

 


 

 

МВД советует выбирать маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок.
ForUm

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