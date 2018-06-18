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15 июня  детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долл. США. Перед этим почти шесть месяцев – с начала 2018 – подозреваемый скрывался от следствия, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

16 июня Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Напомним, 12 января 2018 следователи Генеральной прокуратуры Украины по материалам детективов НАБУ сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его сообщнику в предложении неправомерной выгоды должностному лицу Национального бюро за совершение действий с использованием собственного служебного положения в интересах тех, кто предлагает неправомерную выгоду. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться. Тогда он был объявлен в розыск.

Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества (далее - ООО), задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладения средствами бюджета Одессы. Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабре 2016 года горсовету Одессы здания государственного предприятия «Завод  Краян» по завышенным ценам, а именно – за 185 млн грн. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн. По версии следствия, вероятным бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу Национального бюро депутат Одесского облсовета.
ForUm

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