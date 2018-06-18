Политический эксперт Андрей Золотарев прокомментировал представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров оппозиции Александра Вилкула. В Facebook эксперт написал: «Атака генпрокурора на Александра Вилкула по поводу того, что 7 лет назад облгосадминистрация разрешила Орджоникидзевскому ГОКу расширить карьер за счёт пастбищ, может привести только к результату, обратному желаемому властью. ГОК, помнится, тогда простаивал, а это решение обеспечило работой несколько тысяч человек. Во-вторых, власть не довела ни одно уголовное преследование за последние четыре года до конца. Зато уголовные дела просто превратились в инструмент давления на неугодных. Естественно, электорат Оппоблока это воспринимает подання на Вилкула как политический заказ власти».

Эксперт отметил, что активизация действий силовиков по отношению к оппозиции за 9 месяцев до выборов негативно воспринимается в Европе.

«В Европе на фоне репутационных проблем украинской власти, это тоже будет восприниматься как грубое нарушение fair play или, проще говоря, беспредел в отношении оппозиции. Что мы, собственно говоря, сегодня и наблюдаем. Европейцы не станут иметь дело с «нерукопожатными» политиками или с теми, кого они не знают, тем более помогать им. А поддержку Вилкулу выразил десяток европарламентариев из Германии, Дании и, что показательно, Великобритании. Климкинскому МИДу остаётся только завидовать количеству встреч, которые провел Вилкул в Европарламенте за два дня. Тем более, британских парламентариев трудно упрекнуть в несоблюдении правил политической гигиены», - отметил Золотарев.

Как сообщал 112 Украина, на прошлой неделе на полях очередной сессии Европарламента по приглашению Британских евродепутатов Вилкул провел серию встреч с европейскими политиками разных фракций Европарламента. Среди вопросов обсуждалось системное давление украинской власти на Александра Вилкула, в том числе фальсификация уголовных дел на него и внесение Генпрокуратурой в Верховную Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности. Отмечалось, что активизация давления власти связана с тем, что 9 Мая Вилкул провел серию торжественных мероприятий, посвященных победе над нацизмом в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также после ряда выступлений оппозиционера против роста в Украине ультраправого радикализма, поддерживаемого властью.