Служба безопасности Украины не открывала уголовное производство против организации С14 из-за задержания гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«По заявлению адвоката Рыбина на основании решения суда СБУ открыла производство по лишению свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовных производств против организации С14 и ее руководителей на сегодня СБУ не начиналось и не расследуется», - пояснила она.

Гитлянская отметила, что статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ, поэтому скорее всего это производство передадут полиции.

Ранее адвокат бразильца Валентин Рыбин заявил, что главное следственное управление СБУ внесло в реестр сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 4 мая террористического акта и похищение человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги).