Бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг пройдет 21 июля в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, сообщает ТАСС.

Поединок пройдет в «Олимпийском».

«Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса. Будет два боя - Инна Сагайдаковская против Сесилии Брекхус, Гассиев против Усика за Кубок Мохаммеда Али (трофей, вручаемый победителю Всемирной суперсерии бокса. – Ред.). Это не из-за того, что Мурат россиянин, суперсерия - один из главных боксерских турниров. Нам было важно, чтобы площадка была в России», – сказал Кремлев.

Изначально бой Гассиев - Усик был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.

Напомним, ранее Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе с российским чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Мурадом Гассиевым на территории России.



